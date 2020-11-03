"Сейчас я не могу ответить на вопрос о нашей тактике. Увидите завтра. У нас мало игроков. Ждать результаты тестов на коронавирус было непросто. Ждать 5 часов, чтобы узнать, будет игра или нет. Но все хорошо, все здоровы, завтра будем играть. Это самое главное.

Как прошел наш день? Мы надеялись, что отрицательные результаты на коронавирус, которые были в Киеве, повторятся. Проблемы будут завтра в течение игры. Для меня как тренера было бы лучше сыграть этот матч позже, но нужно играть. У нас всего 12 игроков. Здесь уже ничего не изменишь.

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Знаком ли я с этой Барселоной? Куману сложно. Ему нужно было сделать много изменений после Лиссабона. Естественно, что Барса меняется. Игроки очень талантливые, но им нужно время. Нелегко отрабатывать традиционные командные механизмы. На данный момент все зависит от действий Месси во всех ситуациях и матчах. Нужно играть по всему полю, но все же каталонцы показывают, что играют в большой футбол на европейском уровне. В Лиге чемпионов выступать легче, чем в чемпионате Испании. Реал, Валенсия, Севилья – сложные соперники.

Может ли эта Барселона выиграть Лигу чемпионов? Честно говоря, нет. Сейчас Барселона делает огромную работу, работает с молодежью. Нужно время. Бавария, ПСЖ, Манчестер Сити на данный момент имеют более высокий уровень. Но каждый матч играется по-своему. Весной это будет уже другая команда. Футболистам нужно минимум полгода, чтобы сыграться. Игроки, которые мне нравятся – Дембеле, Фати. Все футболисты Барсы высокого уровня с хорошими техническими качествами. Им нужно рисковать, использовать инстинкт, креатив. У Месси это есть. Нужно за ним следить.

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Месси делает удивительные вещи. Он не думает о себе, а думает о команде. Борется на каждом участке поля, делает передачи. Он делает гораздо больше, чем раньше. Хочет помочь молодым игрокам, которым нужны результаты. Без них они остаются только талантами. На данный момент Месси приносит себя в жертву, делая большие вещи для коллектива", – приводит слова Луческу Динамомания.

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