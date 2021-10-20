"Такие победы помогают, потому что они заряжают уверенностью перед Эль Класико. Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить Реал.

Барселона – Динамо: Куман имеет претензии к своим игрокам после победы над командой Луческу

Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, то будем играть здесь с Бенфикой за выход из группы", – цитирует Пике официальный сайт УЕФА.

После трех туров группового этапа Барселона набрала всего три очка и пока располагается ниже Бенфики и Баварии. Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 2 ноября.

Барселона минимально обыграла Динамо – команда Луческу сыграла 2 разных тайма в матче ЛЧ, исторический гол защитника