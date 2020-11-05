"Игра была сложной и мы потеряли контроль. Второй тайм не был для нас спокойным и лучше всего то, что мы взяли три очка. Были моменты, когда наш прессинг был не совсем хорошим. Барселона не была полностью скоординированной. Хотя соперник имеет потери, на уровне Лиги чемпионов все соперники качественные.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

В Лиге чемпионов мы имеем хорошую динамику, но в Ла Лиге мы должны достичь этого же. Я убежден, что мы это сделаем, потому что ощущение самые лучшие. Появились новые, молодые игроки, которые вносят динамику в коллектив. Мой забитый гол? Он успокоил нас, но лишь на короткое время.

Это нормально, что Барселону не считают кандидатами на победу в Лиге чемпионов после последних нескольких лет. Мы можем только продолжать работать. Есть хорошая команда, талантливая. По опыту я знаю, что с трудом в итоге приходят результаты. Мы верим, что можем делать большие дела", – приводит слова Пике Marca.

Напомним, Барселона одержала минимальную победу над Динамо (2:1), а решающий гол в активе Пике. Следует отметить, что киевляне не могли рассчитывать на двух вратарей и еще на четырех игроков стартового состава.

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