Самым полезным игроком Динамо в матче против Барселоны стал полузащитник Николай Шапаренко, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

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За свои действия на поле он получил от InStat 292 балла. В топ-3 "бело-синих" попали также защитники Илья Забарный (290 баллов) и Александр Сирота (276 баллов). Худшим у киевлян стал Владислав Супряга (201 балл), а среди тех, кто провел на поле весь матч – Виталий Миколенко (219 баллов).

К слову, лучшим игроком матча стал Жерар Пике (396 баллов). В тройку лидеров Барселоны также попали Жорди Альба (347 баллов) и Серхио Бускетс (339 баллов).

Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы Е занимает последнюю строчку, имея в своем активе одно очко. Барселона с тремя пунктами – третья.

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