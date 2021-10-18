Поединок доверили 39-летнему французу Клеману Тюрпену, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему на линиях будут Николя Дано и Сириль Грингор, резервный арбитр – Жереми Пинар. За VAR будет отвечать Вилли Делаже. У Динамо очень неприятные воспоминания о бригаде Тюрпена. При судействе французов "бело-синие" провели два матча в ЛЧ и оба проиграли – Аяксу (1:3) в 2018-м и Бенфике (0:1) в 2016-м.

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Напомним, поединок Барселона – Динамо состоится в среду (20 октября), начало в 19:45. После двух туров каталонцы идут без очков, а команда Луческу добыла только одно.

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