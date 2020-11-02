Уже традиционно накануне матча с украинскими командами в испанской прессе не обошлось без курьезов.

Похоже, ведущее испанское издание Marca не учится на собственных ошибках. Прошло меньше месяца, как газета опозорилась, анонсируя матч Лиги наций против Украины. Тогда репортеры газеты наделали кучу ошибок в фамилиях игроков нашей сборной.

Барселона – Динамо: матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва

Уже в среду, 4 ноября, Барселона будет принимать Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Marca "отметила" это событие очередным фейлом. Однако на этот раз у испанцев проблемы с фактажем.

В редакции считают, что Динамо возглавляет Андрей Шевченко. Упоминание об этом фигурирует в двух местах одной новости. "Удар по команде Шевченко", – такой подзаголовок выбрал автор. Уже в самом тексте новости он еще раз напоминает, что "команда Шевченко пострадала от COVID-19 и прибудет в Барселону ослабленным составом".

Справедливости ради заметим, что эта ошибка фигурирует только в англоязычной версии новости, тогда как в испанской версии журналисты смогли избежать фейла. Однако личность Мирчи Луческу не упомянута ни там, ни там.

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