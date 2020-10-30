К занятиям Барселоны присоединились голкипер Марк-Андре тер Штеген и защитник Самуэль Умтити.

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Как сообщает Sport.es, оба игрока тренировались в общей группе со всей командой. Тер Штеген еще не восстановился окончательно от операции на колене – его полноценное возвращение ожидается к матчу с Атлетико (21 ноября). Умтити через постоянную боль в колене еще не играл в этом сезоне за Барселону, однако уже в ближайшее время Рональд Куман сможет на него рассчитывать.

Заметим, уже 31 октября Барселона встретится с Алавесом в Примере, а 4 ноября "сине-гранатовых" ожидает противостояние с Динамо в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.

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