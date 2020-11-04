Стало известно, в каких комплектах экипировки испанская и украинская команды выйдут на поединок 3-го тура группы G Лиги чемпионов

Утром 4 октября на легендарном Камп Ноу прошло предматчевое совещание, где было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют Барселона и Динамо.

Динамо в Испании ничего не светит, – Саленко

Как информирует официальный сайт "бело-синих", киевляне выйдут на поле в белой форме, а голкипер будет играть в салатовом комплекте. Барселона будет проводить поединок в сине-гранатовой экипировке, а вратарь – в оранжевом.

Заметим, Динамо встретится с "блаугранас" уже сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов