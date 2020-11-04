Барселона – Динамо: команды определились с формой на матч Лиги чемпионов
13:12 - Читати українською
Стало известно, в каких комплектах экипировки испанская и украинская команды выйдут на поединок 3-го тура группы G Лиги чемпионов
Утром 4 октября на легендарном Камп Ноу прошло предматчевое совещание, где было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют Барселона и Динамо.
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Как информирует официальный сайт "бело-синих", киевляне выйдут на поле в белой форме, а голкипер будет играть в салатовом комплекте. Барселона будет проводить поединок в сине-гранатовой экипировке, а вратарь – в оранжевом.
Заметим, Динамо встретится с "блаугранас" уже сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00.
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