Киевское Динамо провело наибольшее количество матчей в рамках Лиги чемпионов именно против Барселоны.

Матч 3-го тура группового этапа между Барселоной и Динамо стал уже 11-м между командами в рамках европейских турниров.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первое противостояние команд произошло в 1991 году, в рамках 1/4 финала Кубка обладателей Кубков, и завершилось общей победой каталонцев (2:3 в Киеве и 1:1 в Барселоне). Всего из 11-ти матчей, динамовцы праздновали победу в трех, однажды была зафиксирована ничья, а Барселона оказалась сильнее в семи встречах (разница мячей 16:20 в пользу "блаугранас").

Как сообщает официальный сайт киевлян, ближайшими преследователями Барселоны являются Бавария, Реал и Бешикташ – со всеми тремя командами киевляне встречались по 10 раз в еврокубках.

Напомним, Динамо минимально уступило Барселоне (1:2) и расположилось на третьем месте в группе G, имея в активе одно очко.

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