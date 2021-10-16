Барселона – Динамо: киевляне отправятся на матч Лиги чемпионов за два дня до игры
"Бело-синие" определились с планами пребывания в столице Каталонии.
Как известно, сегодня, 16 октября, Динамо на выезде встретится со Львовом в рамках 11-го тура Лиги чемпионов. После возвращении в Киев и небольшого отдыха, через день, 18 октября, в 16:30 динамовская делегация возьмет курс на Барселону, сообщает Meta Ratings.
Барселона – Динамо: у каталонцев еще одна огромная потеря на матч Лиги чемпионов
В столице Каталонии "бело-синие" остановятся в отеле Eurostars Grand Marina Hotel. Во вторник в первой половине дня динамовцев ждет небольшая прогулка по Барселоне, а после обеда команда отправится на Камп Ноу, где Мирча Луческу сначала проведет предматчевую пресс-конференцию (18:30), а затем команда испытывает газом легендарного стадиона.
Добавим, что после матча с Барселоной (20 октября) киевляне вернутся в отель и уже на следующий день возьмут курс на столицу Украины.
Напомним, после двух туров Лиги чемпионов в группе Е в активе киевского Динамо одно очко и третья строчка турнирной таблицы, у Барселоны – ноль очков и последнее место в квартете.