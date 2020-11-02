Каталонские чиновники обеспокоены вспышкой коронавируса в составе Динамо, против которого Барселоне предстоит провести матч ЛЧ.

Испанцы выяснили, что инфицированные игроки в воскресенье (1 ноября) тренировались с остальной командой, поэтому шансы заразить других товарищей по команде достаточно высоки. Чтобы уменьшить риск распространения COVID-19, Динамо придется предпринять дополнительные меры безопасности, утверждает Digisport.

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По информации издания, каталонские власти с руководителями Барселоны решили, что украинцы должны уйти на изоляцию с момента прибытия в аэропорт. Во вторник в 10:00 утра вся делегация должна сдать новый тест ПЦР. Тренировка, назначенная на вечер вторника, состоится только после объявления результатов тестирования.

Ранее испанская пресса сообщала, что матч Динамо против Барселоны могут вообще перенести, если в составе киевлян будут выявлены новые случаи заболевания.

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