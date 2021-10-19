В Испании проанализировали киевский клуб перед поединком с Барселоной.

Виктор Цыганков – главная опасность Динамо в атаке, который уже имеет голевой опыт на Камп Ноу, считает испанское издание Sport.es. В средней линии выделяют Виталия Буяльского, а в обороне испанцы больше всего опасаются Ильи Забарного.

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Также издание называет сильной стороной киевской команды опыт наставника "бело-синих" Мирчи Луческу. Замыкает пятерку плюсов Динамо, по мнению Sport.es, отсутствие давления, в отличие от Барсы.

Поединок третьего раунда группового этапа ЛЧ Барселона – Динамо состоится 20 октября, начало в 19:45.

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