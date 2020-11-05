Самым полезным представителем Динамо в матче против Барселоны стал Виктор Цыганков, который набрал 345 баллов по индексу Instat. В его активе 49 ТТД с браком 24%, 3 удара и забитый гол, один успешный обыгрыш и две ключевые передачи.

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Как сообщает Tribuna, кроме Виктора лишь один футболист "бело-синих" набрал более 300 пунктов – Александр Андриевский (324). А вот худшим в составе киевлян стал Томаш Кендзера – только 224 балла. Лучшим игроком матча по версии Instat стал Лионель Месси с 417 пунктами.

Напомним, Динамо минимально уступило Барселоне (1:2) и расположилось на третьем месте в группе G, имея в активе одно очко.

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