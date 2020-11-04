"Понятное дело, что Динамо будет играть от обороны и зацепиться за очки в матче с Барселоной "бело-синим" будет очень трудно. Кто бы ни вышел на поле в составе киевлян, им трудно будет удивить соперника.

Барселона – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Повторение сценария, как это было в матче Реал – Шахтер, ждать не стоит. На гол подопечные Мирчи Луческу, считаю, наиграют, но не более того. Конечно, хочется надеяться на непредсказуемость в футболе, но ставлю на команду Рональда Кумана. 3:1", – цитирует Федецкого Команда 1.

Напомним, поединок третьего группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Динамо состоится 4 октября, начало в 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов