– Насколько вы и команда готовы к завтрашней игре?

– Команда готова на все 100%. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, были нетяжелая тренировка. Все восстановились и готовятся к завтрашней игре. Я лично готов на все 100%. Но завтра уже будет конкретно понятно, насколько я готов, во время игры.

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– Какие у тебя воспоминания оставили матчи с Барселоной в прошлом году? В частности, на Камп Ноу.

– В плане игры – хорошие, но в плане результата – хотелось бы лучше. Потому что не поставили 11-метровый, который Цыганков заработал, и гол забили, я считаю, чистый. Поэтому впечатления в конце игры были не очень.

– Вы наверняка смотрели много последних матчей Барселоны. Эта команда стала сильнее, чем год назад, осталась на том же уровне, или, возможно, слабее?

– Из того, что Мистер нам показывал, Барса стала сильнее в плане командной игры. Они все вместе обороняются, все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались. Сейчас, думаю, будет гораздо труднее, потому что они не в лучшем положении. Но и нам нужно брать очки и проходить дальше, – цитирует Буяльского Динамомания.

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