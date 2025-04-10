Рекорд Левандовски в видеообзоре матча Барселона – Боруссия Д – 4:0
00:10 - Читати українською
Барселона разбила Боруссию Д в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (4:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
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Роберт Левандовски стал первым игроком в истории, который забил не менее 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов за 3 разные команды (Боруссия Д, Бавария, Барселона). Примечательно, что этот рекорд поляк установил в игре против своей бывшей команды – он оформил дубль в её ворота.
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Вместе с Левандовски героем встречи стал Рафинья – бразилец забил сам и оформил две голевые передачи – на Роберта и Ламина Ямаля. Похоже, ответный матч в Дортмунде превратился в сущую формальность.
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