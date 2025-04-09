Барселона в рамках первого четвертьфинала ЛЧ 2024/25 принимает дортмундскую Боруссию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 между Барселоной и дортмундской Боруссией начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. За основными событиями матча можете следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Барселона – Боруссия Д: анонс четвертьфинала Лиги чемпионов: анонс четвертьфинала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Барселона: Щенсны – Кунде, Мартинес, Кубарси, Бальде – Педри, Де Йонг – Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья – Левандовски

Боруссия Д: Кобель – Антон, Джан, Бенсебаини – Рюерсон, Нмеча, Чуквуемека, Байно-Гиттенс – Брандт – Гирасси, Адееми

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