Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Барселона во второй раз за сезон переиграла Дортмунд, сделав весомую заявку на полуфинал Лиги чемпионов.

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Ямаля простили, а Ковач отказался от модели последних матчей

Барселона не могла рассчитывать на травмированных Ольмо, тер Штегена, Касадо и Берналя, но Мартинес успел восстановиться и вернуться в основу. Еще одной потерей каталонцев мог стать Ямаль, который опоздал на тренировку – а Ханси Флик наказывает за такие вещи скамейкой запасных. В частности, через это прошли Пенья и Кунде.

Тем не менее, наставник "блаугранас" решил простить Ламина, выставив его в старт. С одной стороны, это рационально – на чашу весов поставлен полуфинал ЛЧ. С другой, подобные кейсы в условиях продекларированного немецкого "орднунга" могут стать проблемой в будущем, ведь равенство футболистов было нарушено.

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Стартовый состав обеих команд оказался ожидаемым. Отметить можно только возвращение Гирасси на острие атака Дортмунда – Серу является вторым бомбардиром ЛЧ, забив 10 голов (больше имеет только Рафинья). А вот схема Боруссии удивила, ведь Нико Ковач в последних матчах Бундеслиги работал в модели 5-3-2 с парой Адееми - Байер впереди.

Характерной особенностью этой тактики стал отказ от владения и игра через контрвыпады. Это выглядело как подготовка к Барселоне, однако на Монжуике "шмели" вернулись к 4-2-3-1. При этом не сказать, что Боруссия создавала свои моменты из переходных фаз – атаки имели позиционный характер.

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Барселона попыталась ошарашить Дортмунд со старта, создав три голевые возможности в первые же 10 минут. Так, на 5-й минуте Ямаль открылся под пас Фермина, качнул Бенсебаини в штрафной и пробил в дальний – Кобель парировал. Еще через минуту Ямаль принял диагональ от Педри, выполнил финт "эластико" против Бенсебаини и вколотил мимо дальней стойки с острого угла.

На 7-й же минуте Педри запустил Рафинью на левый край штрафной и прострелил на Левандовски. Роберт замыкал с нескольких метров под перекладину, однако Кобель выполнил фантастический сейв!

Шоковая атака не принесла Барселоне гола, а Боруссия довольно быстро начала выравнивать ход встречи. Большая часть первого тайма прошла без явного преимущества каталонцев, а моментов хозяева практически не создавали.

Что наиболее важно, "шмели" начали комбинировать на чужой трети и открываться между линиями, несколько раз приблизившись к взятию ворот Щенсны. Особенно выделялись Адееми, Байно-Гиттенс, Брандт и Гирасси. Так, на 34-й минуте Серу пропускал заброс от Юлиана на дальнюю стойку, откуда пробивал Керем – Кунде заблокировал удар.

На 38-й же затяжная перепасовка гостей перед штрафной завершилась забросом Чуквуемеки на Гирасси. Эта заброска вывела нападающего один на один с голкипером, однако Серу не смог нормально попасть по мячу!

Какой промах Гирасси!!! Дортмунд должен был забивать, но его удар - это ошибка. Щенсны благодарен, что мяч безвредно упал в его сторону pic.twitter.com/DR8g3ztht4 - Луис Мазариегос (@luism8989) 9 апреля, 2025

На 45-й минуте Гирасси мог замыкать прострел Адееми, но совсем немножечко не успел!

В компенсированное же время Гирасси открылся на правом краю штрафной, эффектно качнул Кубарси и пробил метров с восьми в ближнюю девятку. Мяч попал во внешнюю сторону сетки!

Учитывая вышеупомянутые события, первый тайм можно занести в актив Нико Ковачу. Его подопечные выдержали ожидаемое нашествие и играли в свой футбол, создав минимум две голевые возможности. Барселона большую часть времени разочаровывала – но все это не имело смысла. Каталонцы вели в счете еще с 26-й минуты.

Хозяева забили со стандарта. Фермин выполнил подачу, Мартинес сбросил ее вдоль ворот, а Кубарси подрезал ее под дальнюю штангу. Рафинья затолкал мяч в ворота уже с самой линии, чем едва не натворил беды. Бразилец мог попасть в офсайд, но его спасла пятка Гирасси. 1:0!

Второй тайм – развал Боруссии

Насколько перспективно выглядели "шмели" до перерыва, настолько же бессодержательно они действовали после. Барселона практически сразу показала, кто претендует на победу во всех турнирах, а кто идет на восьмой позиции в Бундеслиге.

В этом деле очень сильно помог ранний гол, проведенный уже на 48-й минуте. Он напоминал первое взятие ворот, только теперь подачу выполнял Ямал, который сместился с правого фланга. Рафинья с дальней стойки перевел вдоль ворот, а Левандовски замкнул с сантиметрового расстояния. 2:0!

После этого было проведено еще шесть выстрелов. Так, на 63-й минуте Педри получил скидку от Фермина и с линии штрафной вколотил в стойку.

На 64-й Левандовски качнул защитника и пробивал с левого края штрафной (Кобель спас), а на 65-й Фермин замыкал навес Ямаля – удар заблокировали, однако добивание от Фермина прошло над почти пустыми воротами.

В конце концов, на 66-й минуте Барса довела дело до разгрома. Фермин Лопес получил шикарный пас на ход от Ямаля и выполнил прострел, а Левандовски замкнул – 3:0.

На 77-й же дело и до четвертого забитого мяча дошло, в чем помог все тот же Левандовски. Он накрыл Антона и протолкнул мяч на ход Рафиньи, а его дальнейшую передачу в гол превратил Ямаль.

Лишь в конце встречи Боруссии позволили поиграть, что вылилось в несколько неприятных эпизодов. В частности, Зюле пробивал под перекладину после углового, а Байер забил гол после феерического провала высокой линии обороны Барсы – хозяев спас офсайд. Кроме того, ряд выстрелов из пределов штрафной заблокировали защитники.

Это должно было насторожить Ханси Флика, ведь моменты посыпались после выхода Дюранвиля, Рейны и Байера. Если бы Боруссия отквитала хотя бы один гол, то можно было бы помечтать о чуде в Дортмунде – но поединок на Монжуике завершился со счетом 4:0. Фактически, мы уже знаем первого полуфиналиста Лиги чемпионов.

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