Боруссии не давали бы шансов на проход в полуфинал, даже если бы дортмундцы находились в топовой форме. Слишком уж мощной является нынешняя Барселона. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "блаугранас" забили аж 32 гола, что является лучшим клубным результатом за последние 14 лет – а во всех нынешних турнирах каталонцы провели аж 141 гол. Больше, чем любая другая команда в ведущих чемпионатах.

Ямаль рискует пропустить матч Лиги чемпионов – он может быть наказан

В составе Барселоны есть такие футболисты, как Рафинья и Ямаль. Бразилец имеет аж 16 результативных действий в 10 матчах ЛЧ 2024/25 (11 голов, 5 ассистов) – за один сезон еврокубков больше забивал только Месси (19). 17-летний Ламин же стал самым молодым футболистом, которому удавалось сделать гол + пас в матче Лиги чемпионов. В конце концов, Ханси Флик является лучшим тренером в истории турнира по средней результативности своих команд (3,2 гола за игру).

А еще можно вспомнить, что "блаугранас" по интенсивности прессинга лидируют среди всех представителей топ-5 чемпионатов. Вообще, по огромному количеству показателей каталонцы держатся в группе лучших – чего не скажешь о Боруссии. Дортмундцы пережили катастрофическое начало года и только сейчас начали оживать, подобравшись к восьмой позиции в Бундеслиге.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Барселоною та дортмундською Борусією. Коефіцієнт на перемогу команди Хансі Фліка – 1,30. На тріумф підопічних Ніко Ковача фахівці дають 9,60.

В Германии "шмели" выиграли примерно столько же матчей, сколько и проиграли (12 против 11), а разница забитых и пропущенных не дотягивает даже до 10 голов. Прорваться в четвертьфинал ЛЧ коллективу удалось только благодаря удачному жребию – подопечные Нико Ковача получили в соперники кризисный Спортинг (на второй матч португальцы выставили резерв) и выкошенный травмами Лилль.

Конечно же, все ожидают легкой победы Барселоны. Во-первых, соперник сильный. Во-вторых, игра состоится на Монжуике. В-третьих, Боруссия за пять матчей ни разу не победила "блаугранас", а в последних 20-ти выездах в Испанию дортмундцы выиграли только трижды. В конце концов, они потеряли Нико Шлоттербека – центрбека, который обладает едва ли не лучшим дальним пасом в мире.

Боруссия имеет огромное количество проблем, но забрасывать шляпами этот коллектив Барса не имеет права. В текущем сезоне каталонцев били даже Лас-Пальмас и Леганес, а Бетис на выходных привез с Монжуика заслуженную ничью. Дортмунд же будет посильнее этих соперников.

Команда Нико Ковача на самом деле способна удивить. У нее очень сильный атакующий состав. Байноу-Гиттенс, например, долгое время держался в лидерах Европы по количеству обыгрышей, приводивших к ударам (но сейчас Джейми выпал из основы). Есть быстрый и техничный Адееми, есть умный и мощный Брандт. Главным же оружием остается форвард Гирасси, который провел 10 голов и 4 ассиста в нынешней Лиге чемпионов.

За матчами Боруссии в плей-офф ЛЧ было трудно наблюдать, но в каждом из них был ударный отрезок с чрезвычайно интенсивным прессингом и контрпрессингом, который трансформировался в острые атаки. Униону забили 6 голов именно после успешной реакции на потерю мяча, а сильные Фрайбург и Майнц недавно получили по 3-4 гола от Дортмунда – "шмели" порвали их в контратаках.

Стоит вспомнить и осеннюю встречу Боруссии и Барселоны в ЛЧ. Тогда немцы заставили каталонцев отыгрываться с 1:2 – подопечных Ханси Флика спас дубль Феррана Торреса. Можно также посмотреть феерические битвы с Бенфикой и Атлетико, где соперники забивали по четыре гола. Оборона остается уязвимым местом "блаугранас", а к офсайдной ловушке оппоненты так привыкли, что она часто играет в минус Барсе.

Словом, у "шмелей" есть ресурс для сенсации, но в нее все равно не верится. Прежде всего, из-за слабости защиты подопечных Нико Ковача – достаточно вспомнить, как Шахтер несколько раз через различные механизмы разрывал заднюю линию Боруссии, в конце концов забив гол. Худшим сценарием для Барселоны является борьба с "автобусом", но немцы не способны его поставить.

Кроме того, существуют большие сомнения в способности перепрессинговать Барсу. Все же, дортмундцы эффективны в этом аспекте только на отдельных отрезках. Владеть мячом под давлением хозяев тоже будет нереально, поэтому остается верить только на контратаки. Вот только каталонцы значительно мощнее при игре на пространстве.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мартинес (под вопросом), Ольмо, тер Штеген, Берналь, Касадо – Зюле (под вопросом), Шлоттербек, Забитцер, Ветьен

Дисквалифицированы: Гросс (Боруссия Д)

Ориентировочные составы на матч Барселона – Боруссия Д

Барселона: Щенсны – Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде – Педри, Де Йонг – Ямаль, Гави, Рафинья – Левандовски

Боруссия Д: Кобель – Антон, Джан, Бенсебаини – Рюерсон, Нмеча, Чуквуемека, Свенсон – Брандт – Гирасси, Адееми

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Ханси Флик выиграл все шесть поединков против Дортмунда в своей карьере. Вероятно, выиграет и седьмой – слишком уж много уязвимостей у "шмелей", а почти все их козыри теоретически бьются нынешней Барселоной. Совсем безнадежной Боруссия не будет (по крайней мере, некоторое время), но шансов на выездной успех не прослеживается.

Суперкомпьюнер Opta провел 10 тысяч симуляций матча на Монжуике. В 65,7% моделирований победу забирала Барса. Мы не станем спорить с машиной – ставим на триумф "блаугранас". Рискнем даже спрогнозировать высокую результативность.

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