Барселона – Бока Хуниорс – видеообзор дебютного матча Кубка Марадоны
Барселона утратила победу над Бока Хуниорс. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Кубок Марадоны
Барселона – Бока Хуниорс – 1:1 (2:4 пен.)
Голы: Ютгла, 50 – Себальос, 77
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Каталонцы имели несколько неплохих моментов открыть счет в первом тайме, но подопечные Хави ими не воспользовались.
Однако сразу после перерыва 22-летний полузащитник "блаугранас" Ферран Ютгла красивым выстрелом издалека поразил ворота аргентинской команды. Гостям удалось отыграться и перевести игру в серию пенальти, где Барселона уступила.
Таким образом Бока Хуниорс становится первым обладателем трофея Кубка Марадоны.
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