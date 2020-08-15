Барселона – Бавария: Сетьен отреагировал на слова Пике после фиаско каталонцев

"Я не собираюсь говорить о том, что нужно в клубе. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике скажет, что пришло время для больших перемен, его слова будут иметь значение. Пора нам пересмотреть и принять решения, которые необходимы на будущее.

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Я думаю, что сейчас еще слишком рано говорить о том, останусь я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня. Нам всем стоит подумать о том, что важно, и рассмотреть много ситуаций, которые соответствуют поражении такой важности и есть настолько болезненными", –цитирует испанского наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов