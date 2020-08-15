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Барселона – Бавария: Сетьен отреагировал на слова Пике после фиаско каталонцев

15 августа 08:27 - Читати українською
Барселона – Бавария: Сетьен отреагировал на слова Пике после фиаско каталонцев
Кике Сетьен / Фото из открытых источников

Главный тренер каталонцев Кике Сетьен сдержанно прокомментировал разгромное поражение от Баварии (2:8) в четвертьфинале ЛЧ.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Я не собираюсь говорить о том, что нужно в клубе. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике скажет, что пришло время для больших перемен, его слова будут иметь значение. Пора нам пересмотреть и принять решения, которые необходимы на будущее.

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Я думаю, что сейчас еще слишком рано говорить о том, останусь я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня. Нам всем стоит подумать о том, что важно, и рассмотреть много ситуаций, которые соответствуют поражении такой важности и есть настолько болезненными", –цитирует испанского наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

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