Барселона – Бавария: Ривалдо объяснил важность матча в борьбе Месси и Левандовски за звание лучшего игрока

Бывший форвард Барселоны Ривалдо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала между "блаугранас" и Баварией, а также дал прогноз предстоящему противостоянию между Лионелем Месси и Робертом Левандовски.

"Лотар Маттеус сказал, что Месси вот-вот встретится со своим преемником в статусе лучшего игрока мира – Робертом Левандовски.

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Поляк находится в экстраординарной форме, у него есть все, чтобы стать лучшим игроком мира в 2020 году. Однако ему все еще предстоит обыграть нынешнего лучшего игрока. Будет интересно посмотреть, как оба игрока покажут себя в пятницу.

Как мы знаем, Месси обычно проявляет себя в больших матчах, повышая уровень своей игры, когда это необходимо. Левандовски забил более 50 голов в этом сезоне, и будет отчаянно пытаться выйти в полуфинал. Кто из этих двух звезд пройдет в следующую стадию, тот сможет называть себя лучшим в мире в 2020 году", – поделился Ривалдо в своей колонке на BetFair.

Напомним, поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией состоится уже сегодня, 14 августа, начало в 22:00.

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