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Барселона – Бавария: Пике сумел одним словом описать позорную игру каталонцев

00:45 - Читати українською
Барселона – Бавария: Пике сумел одним словом описать позорную игру каталонцев
Жерар Пике / Фото ФК Барселона

Защитник Барсы Жерар Пике попытался прокомментировать фиаско "блаугранас" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Ужасная игра, ужасные ощущения, позор – наиболее подходящее для этого слово.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не первый, второй или даже третий раз", – цитирует Пике Marca.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

blog_ava
Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
14 августа
7951
Теги
Барселона - Бавария Барселона Барселона Лига чемпионов Жерар Жерар Пике
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