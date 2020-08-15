Барселона – Бавария: Пике сумел одним словом описать позорную игру каталонцев

"Ужасная игра, ужасные ощущения, позор – наиболее подходящее для этого слово.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не первый, второй или даже третий раз", – цитирует Пике Marca.

Напомним, последний раз Барселона побеждала в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2014/15. В полуфинале Бавария встретится с победителем пары Манчестер Сити – Лион.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов