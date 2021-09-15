"Думаю, что команда играла очень хорошо – это ключевой момент. Также хорошо проявили себя в обороне. У нас были проблемы первые 7-8 минут – играли недостаточно храбро, но потом мы внесли некоторые коррективы.

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Всегда прекрасно не пропустить ни одного мяча. В таком случае есть хороший шанс на победу, учитывая то, какие у нашей команды атакующие качества. Я невероятно рад, что в команде есть Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Рад работать со звездами мирового уровня", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Бавария разбила Барселону (3:0) в Камп Ноу благодаря дублю Левандовски и голу Мюллера и возглавила группу E, в которую попало киевское Динамо.

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