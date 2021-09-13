"Жаль, что Месси больше нет в Барселоне. Когда вы играете против команды, в которой есть Месси, это дает вам дополнительную мотивацию, потому что мы все знаем, чего он достиг.

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Должен признать, что на данный момент не могу оценить Барселону. Без сомнения, без Месси они теперь будут другой командой. Не исключено, что теперь они будут более акцентировать внимание на обороне. Не знаю, что нас ожидает, но, в любом случае, это будет игра на прекрасном стадионе против отличного клуба", – поделился Мюллер в комментарии Mundo Deportivo.

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Отметим, что Барселона и Бавария встретятся 14 сентября, начало встречи в 22:00.

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