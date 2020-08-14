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Барселона – Бавария: Маскерано не согласен с прогнозом букмекеров на матч Лиги чемпионов

19:41 - Читати українською
Барселона – Бавария: Маскерано не согласен с прогнозом букмекеров на матч Лиги чемпионов
Хавьер Маскерано и Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Экс-защитник Барселоны Хавьер Маскерано верит в свою бывшую команду перед полуфиналом ЛЧ.

 

"Бавария – замечательная команда с физически сильными игроками, но это одноматчевое противостояние, и может случиться что угодно. Я уверен, что Барселона сыграет достойно.

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Барселоне надо контролировать матч, потому что ей всегда было трудно обороняться. Если футболисты возьмут игру под свой контроль, все сведется к индивидуальным моментам, которые все решат.

Месси – основная причина, по которой Барселона способна победить любую команду. Он знает, что команду от финала отделяют два матча. Я видел его страсть в игре с Наполи, она передается всей команде", – цитирует Маскерано Goal.

Напомним, Барса и Бавария встретятся 14 августа в полуфинале ЛЧ, начало в 22:00. Букмекеры отдают предпочтение именно немецкой команде.

Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

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Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
08:00
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Барселона - Бавария Барселона Барселона Хавьер Хавьер Маскерано Лионель Лионель Месси Бавария Бавария Лига чемпионов
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