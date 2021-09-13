"Я выигрывал титулы и матчи, и я не думаю об этом. Вы думаете о позитиве или негативе. Это еще один сезон. Мы играем против большого соперника и хотим начать сезон в Лиге чемпионов лучшим образом. Куман? Мы были в очень сложных ситуациях последние годы, с изменениями игроков, президента... Куман был фундаментальной частью, потому что его позвали в клуб, чтобы внести изменения. Он имеет большое влияние и знает, чего хочет.

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Бавария? Они получили нового тренера, и он захочет, чтобы команда сыграла в его стиле. Но это правда, что он удержал большое количество игроков. Это сложная и полноценная команда, и он захочет победить и начать групповой этап с победы. 2:8 трудно принять, но мир футбола таков. Мы довольно долго не могли это принять, поскольку все должно быть иначе. Но это разные команды и разные ситуации.

Уход Месси? Я был в шоке из-за того, кем Лео был для меня, моей семьи, но это не зависело от нас. Это было трудно, но мы должны попытаться изменить это. Барселона должна привыкнуть играть без него. Конфликт между Лапортой и Куманом? Это вопрос, который они должны обсудить. Каждый из них ответственен за свои слова. Мы все хотим всего наилучшего для клуба... Если у них есть проблема, они должны говорить об этом", – приводит слова Бускетса Marca.

Отметим, что Барселона и Бавария встретятся 14 сентября, начало встречи в 22:00. Последний матч между командами завершился настоящим позором для каталонцев – немцы победили со счетом 2:8.

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