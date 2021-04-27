Барселона – Атлетико: супербитва может пройти со зрителями благодаря плану Примеры
11:41 - Читати українською
Заключительные матчи чемпионата Испании могут пройти при поддержке фанатов.
Примера подготовила план для возвращения зрителей на стадионы, сообщает Mundo Deportivo.
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Руководители чемпионата надеются пускать фанатов с 35 тура, но есть вероятность, что придется подождать до 37-го. Первый суперматч с поддержкой может пройти уже 8 мая – Барселона будет принимать Атлетико. Правда, количество свободных мест ограничат до 25% от вместимости стадиона.
Добавим, что матчи Примеры уже более года проходят без фанатов из-за пандемии коронавируса.
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