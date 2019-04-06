Барселона – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Лидеры испанской Примеры Барселона и Атлетико встречаются в матче 31-го тура. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч Барселона – Атлетико стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию, а видеотрансляция будет доступна в этой новости. Каталонцы на вершине турнирной таблицы Ла Лиги опережают "матрасников", которые идут вторыми, на 8 очков и считаются солидным фаворитом очной встречи.

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Стартовые составы:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Коутиньо.

Запасные: Силессен, Умтити, Мурільо, Семеду, Аленья, Малком, Боатенг

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Годин, Луис – Ньигес, Парти, Родриго, Коке – Гризманн, Коста.

Запасные: Адан, Савич, Хуанфран, Витоло, Калинич, Корреа, Мората