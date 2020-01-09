Барселона – Атлетико: Симеоне отметил положительные черты полуфинала Суперкубка Испании против каталонского гранда

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне готов к бою с Барсой за путевку в финал Суперкубка Испании.

"Вероятно, эта игра будет отличаться от той, что была в чемпионате. Это плей-офф, поэтому возможен только один результат – победа. Обе команды постараются добиться поставленной цели благодаря своим сильным качествам и способностям.

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Мы знаем о сильных качествах Барселоны, они играют в атакующий футбол, в котором их исполнители способны разбить любые командные действия соперника.

Мы приехали сюда в соответствующее время, поэтому не сомневаемся, что матч пойдет нам на пользу. Ты становишься только сильнее, играя против лучших.

Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок Испании – это возможность продолжить развитие и порадовать наших болельщиков. Надеюсь, мы будем отвечать высоким стандартам этого турнира", – цитирует Симеоне официальный сайт клуба.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барселоной. Поединок состоится 9 января. Начало матча в 21:00.

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