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Барселона – Атлетико: Симеоне отметил положительные черты полуфинала Суперкубка Испании против каталонского гранда

9 января 09:44 152 Читати українською
Барселона – Атлетико: Симеоне отметил положительные черты полуфинала Суперкубка Испании против каталонского гранда
Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде / Фото La Liga

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне готов к бою с Барсой за путевку в финал Суперкубка Испании.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Вероятно, эта игра будет отличаться от той, что была в чемпионате. Это плей-офф, поэтому возможен только один результат – победа. Обе команды постараются добиться поставленной цели благодаря своим сильным качествам и способностям.

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Мы знаем о сильных качествах Барселоны, они играют в атакующий футбол, в котором их исполнители способны разбить любые командные действия соперника.

Мы приехали сюда в соответствующее время, поэтому не сомневаемся, что матч пойдет нам на пользу. Ты становишься только сильнее, играя против лучших.

Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок Испании – это возможность продолжить развитие и порадовать наших болельщиков. Надеюсь, мы будем отвечать высоким стандартам этого турнира", – цитирует Симеоне официальный сайт клуба.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барселоной. Поединок состоится 9 января. Начало матча в 21:00.

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Испания Барселона Барселона Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Диего Симеоне Диего Симеоне Барселона - Атлетико
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