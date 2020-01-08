toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Барселона – Атлетико: Корреа рассыпался в комплиментах Месси перед боем за финал Суперкубка Испании

8 января 16:13 159 Читати українською
Барселона – Атлетико: Корреа рассыпался в комплиментах Месси перед боем за финал Суперкубка Испании
Анхель Корреа / Фото goolfm

Форвард Атлетико Анхель Корреа попытался объяснить, как остановить лидера Барселоны Лионеля Месси.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Мне кажется, что вопрос о том, как остановить Месси, задают с момента начала его карьеры. И на него нет ответа. Команда должна приложить максимум усилий на протяжении всех 90 минут, чтобы добиться победы.

Атлетико огласил заявку на Суперкубок Испании – двое важных игроков не помогут команде

Он – совершенный футболист, у которого есть все. Будет очень приятно снова встретиться с ним. Надеюсь, на этот раз победа будет за нами.

Лионель – очень спокойный человек. Кроме того, что Месси является лучшим футболистом в мире, он замечательный человек, очень скромный, который любит свою семью и друзей. Месси всегда общается с молодыми игроками и хорошо работает в команде", – цитирует Корреа Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барсой. Поединок запланирован на 9 января. Начало матча в 21:00.

Суперкубок Іспанії – очікуване Ель Класіко, новий формат, український слід та присмак скандалу: все, що треба знати

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1531
Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Барселона - Атлетико Анхель Корреа Анхель Корреа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
20
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук