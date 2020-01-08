Барселона – Атлетико: Корреа рассыпался в комплиментах Месси перед боем за финал Суперкубка Испании

Форвард Атлетико Анхель Корреа попытался объяснить, как остановить лидера Барселоны Лионеля Месси.

"Мне кажется, что вопрос о том, как остановить Месси, задают с момента начала его карьеры. И на него нет ответа. Команда должна приложить максимум усилий на протяжении всех 90 минут, чтобы добиться победы.

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Он – совершенный футболист, у которого есть все. Будет очень приятно снова встретиться с ним. Надеюсь, на этот раз победа будет за нами.

Лионель – очень спокойный человек. Кроме того, что Месси является лучшим футболистом в мире, он замечательный человек, очень скромный, который любит свою семью и друзей. Месси всегда общается с молодыми игроками и хорошо работает в команде", – цитирует Корреа Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барсой. Поединок запланирован на 9 января. Начало матча в 21:00.

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