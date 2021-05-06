Барселона будет принимать Атлетико в рамках 35-го тура Ла Лиги, который может кардинально изменить расположение команд на вершине таблицы.

Мадридцы подходят к отчетному матчу лидерами, но каталонцы отстают всего на 2 очка. Не стоит забывать и о Реале, который имеет одинаковое количество пунктов с Барселоной.

Барселона провалила апелляцию по дисквалификации Кумана – каталонцы не планируют сдаваться

На центральный матч тура, а возможно и всего сезона, Ла Лига назначила бригаду арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Этот рефери уже имеет опыт работы на решающем поединке между этими же командами.

Дело в том, что в сезоне 2013/14 Барселона и Атлетико встречались в последнем туре чемпионата. "Матрасникам" было достаточно ничьей, но каталонцы играли на своем поле. Игра завершилась со счетом 1:1, а Лаос во втором тайме отменил гол Месси, который потенциально мог забрать "золото" из рук команды Диего Симеоне.

Конте скинув правителя, якого сам коронував, Азар – живий, фани МЮ перенесли Зінченку свято – огляд вікенду