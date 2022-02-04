Барселона – Атлетико: Гризманн не сможет вернуться на Камп Ноу
Поединок Барселоны и Атлетико остался без одного из самых интересных персонажей.
Нападающий "матрасников" Антуан Гризманн пропустит встречу из-за травмы, сообщает Marca.
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Льоренте, Кондогбия и Эррера выписаны из лазарета, поэтому француз остается единственной утратой Атлетико. Гризманн был бы чуть ли не главной персоной матча. Его контракт по-прежнему принадлежит Барселоне, а теперь он мог впервые вернуться на Камп Ноу после двух лет посредственных выступлений за каталонцев.
Команды сойдутся 6 февраля в битве за зону Лиги чемпионов. Сейчас четвертое место удерживает Атлетико, однако Барселона отстает всего на одно очко.
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