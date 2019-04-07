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Барселона – Атлетико: Диего Коста был удален с поля за брань в адрес арбитра

09:46 46 Читати українською
Барселона – Атлетико: Диего Коста был удален с поля за брань в адрес арбитра
Диего Коста в матче с Барселоной

Нападающий Атлетико Диего Коста серьезно подвел свою команду в матче 31-тура Примеры против Барселоны. Форвард получил красную карточку еще в первом тайме.

85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси
 
Диего Коста 29’
29’ Диего Коста
85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси

Барселона победила Атлетико в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси под занавес поединка.

Большую часть матча гости играли в меньшинстве после удаления Диего Косты на 28-й минуте игры. Форвард, известный своим скандальным характером, в одном из эпизодов обругал арбитра Хесуса Хиля Мансано, за что сразу увидел перед собой красную карточку.

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Испанские СМИ попытались расшифровать слова Косты. "Я с**л на твою маму-проститутку". При этом форвард повторил эти слова дважды, сообщает журналист Ричард Мартин.

После этой победы Барселона оторвалась от Атлетико на 11 очков за 7 туров до окончания чемпионата.

Теги
Испания Барселона - Атлетико Атлетико Атлетико Видеоновости Диего Коста Диего Коста Арбитры
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