Барселона – Атлетико: Диего Коста был удален с поля за брань в адрес арбитра

Диего Коста в матче с Барселоной

Нападающий Атлетико Диего Коста серьезно подвел свою команду в матче 31-тура Примеры против Барселоны. Форвард получил красную карточку еще в первом тайме.

Барселона победила Атлетико в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси под занавес поединка.

Большую часть матча гости играли в меньшинстве после удаления Диего Косты на 28-й минуте игры. Форвард, известный своим скандальным характером, в одном из эпизодов обругал арбитра Хесуса Хиля Мансано, за что сразу увидел перед собой красную карточку.

Барселона – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Испанские СМИ попытались расшифровать слова Косты. "Я с**л на твою маму-проститутку". При этом форвард повторил эти слова дважды, сообщает журналист Ричард Мартин.

После этой победы Барселона оторвалась от Атлетико на 11 очков за 7 туров до окончания чемпионата.