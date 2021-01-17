Нападающий Барселоны Лионель Месси попал в стартовый состав каталонцев на матч за Суперкубок Испании против Атлетика.

Аргентинец восстановился от повреждения и начнет поединок против Атлетика с первых минут, сообщает твиттер каталонцев.

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Нападающий из-за проблем со здоровьем пропустил полуфинал Суперкубка против Реала Сосьедад. Тогда Месси чувствовал дискомфорт в бедре. В течении недели лидер атак каталонцев занимался индивидуально, а в воскресенье утром тренировался в общей группе.

Напомним, Атлетик и Барселона разыграют Суперкубок Испании сегодня, начало матча в 22:00.

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