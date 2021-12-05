Наставник Барселоны Хави Эрнандес признался, что после поражения от Бетиса в 16 туре Примеры (0:1) настроен на триумф в Мюнхене.

"Мы уступили после перерыва, когда были на высоте. Мы должны быть умнее тактически. Меня действительно раздражает пропущенный мяч.

Первое поражение Хави во главе Барселоны в видеообзоре матча против Бетиса

Дембеле – большой игрок, вызывающий ажиотаж. Болельщики видят, на что он способен, он полон уверенности. Он много сотворил, просто жалко, что все, что он сделал, не закончилось голом. Усман – тот, кто должен играть важную роль.

Барса способна поехать в Мюнхен и победить. Это наша цель. Все зависит только от нас. Мы отправимся на один из самых сложных стадионов мира, но мы едем туда, чтобы отдать все силы и сражаться", – цитирует Хави ESPN .

Напомним, это поражение стало первым для испанского специалиста во главе Барсы. Уже через 4 дня каталонцев ожидает матч последнего тура Лиги чемпионов против Баварии.