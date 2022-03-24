Реал – Барселона – 1:3

Голы: Кармона, 8 – Путельяс, 53 (пен), 90+4, Пина, 81

Сразу после основного Эль Класико разыграли женскую версию. Барселона снова победила, пусть и не так уверенно. Мадридки забили первыми, но второй тайм провалили (1:14 по ударам). Барса в конце матча вырвала победу, а лучшая футболистка прошлого года – Алексия Путельяс – оформила дубль.

Бавария – ПСЖ – 1:2

Голы: Бюль, 84 – Катото, 20, 71

Еще одна классическая дуэль для европейского футбола. ПСЖ играл на выезде, но атаковал лучше. Гости создали 5 реальных голевых моментов, а хозяева – ни одного. Париж дважды забил усилиями Катото после угловых. Бавария ответила только одним голом – Бюль тошно пробила со штрафного.

Ювентус – Лион – 2:1

Голы: Гирелли, 71, Бонфантини, 83 – Макарио, 8

Удаление: Карпентер, 62 (Л)

Лион, являющийся главной силой в женском футболе, неожиданно проиграл Ювентусу. Француженки были огромными фаворитками даже выездного матча и на протяжении часа оправдывали свой статус. Забили раз, могли забивать второй раз, если бы Гирелли не выбила мяч с линии. Однако потом начали допускать грубые ошибки. Карпентер потеряла мяч в центре поля и ценой удаления сорвала атаку. Вратарь Лиона в простой ситуации выпустила мяч из рук и позволила сравнять счет. Под занавес встречи Ювентус забил еще раз и празднует сенсационный успех.

Арсенал – Вольфсбург – 1:1

Голы: Вуббен-Мой, 89 – Вассмут, 19

Арсенал дома спас ничью с Вольфсбургом. Немки в середине первого тайма после затяжной атаки дожали соперниц и забили первыми. "Канонирки" отыгрались за 3 минуты до финального свистка. У Хит не получился удар со штрафного, но Вуббен-Мой подхватила мяч и поразила ворота.

Ответные матчи состоятся через неделю – 30-31 марта.

Украина будет иметь две команды в женской Лиге чемпионов