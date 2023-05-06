Вулверхэмптон предложил каталонцам обменять Ансу Фати на Рубена Невеша+30 млн евро доплаты, сообщает Sport.es.

Фати отказывается возвращать Месси десятый номер, это условие Лео для камбека в Барселону.

Барселоне необходимо улучшить финансовую отчетность до 30 июня, поэтому такой вариант "кулес" устраивает. Впрочем, сопротивляется сам игрок. Фати был готов покинуть Камп Ноу ради гранда АПЛ, но явно не Вулвз, которые недавно шли в зоне вылета. Ситуацию может уладить Жорже Мендеш – агент игрока и одновременно близкий партнер "волков". Португалец попытается убедить Фати, что Вулверхэмптон будет хорошим трамплином, чтобы через год-два присоединиться к топ-команде АПЛ.

Напомним, 20-летний нападающий считался чуть ли не главным талантом Барсы и даже унаследовал "десятку" Месси. Впрочем, постоянные травмы привели к слабому сезону в исполнении Фати – 43 матча, всего 7 голов и 3 ассиста. Невеш остается качественным исполнителем для центра поля с отличным ударом и дальними передачами – 37 матчей, 6 голов в сезоне.

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