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Барош может перейти в Бурсаспор – звездный чех станет конкурентом Селезнева

20:15 31 Читати українською
Барош может перейти в Бурсаспор – звездный чех станет конкурентом Селезнева
Милан Барош / фото из открытых источников

Бывший форвард сборной Чехии Милан Барош в ближайшее время подпишет контракт с турецким Бурсаспором.

Милан Барош согласился присоединиться к Бурсаспору, сообщает The Sun.

Селезнев забил в четвертом матче подряд и принес победу Бурсаспору – концовку испортила красная карточка украинца

Отмечается, что последние шесть сезонов нападающий выступал в чемпионате Чехии. Барош имеет опыт выступлений и в Турции – чех успел поиграть за Галатасарай и Антальяспор.

К слову, в составе Бурсаспором выступает украинский нападающий Евгений Селезнев, который в последнем матче голом помог своей команде одержать победу (1:0).

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Милан Барош Милан Барош Бурсаспор Бурсаспор Турция Трансферы Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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