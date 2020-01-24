Барош может перейти в Бурсаспор – звездный чех станет конкурентом Селезнева

Бывший форвард сборной Чехии Милан Барош в ближайшее время подпишет контракт с турецким Бурсаспором.

Милан Барош согласился присоединиться к Бурсаспору, сообщает The Sun.

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Отмечается, что последние шесть сезонов нападающий выступал в чемпионате Чехии. Барош имеет опыт выступлений и в Турции – чех успел поиграть за Галатасарай и Антальяспор.

К слову, в составе Бурсаспором выступает украинский нападающий Евгений Селезнев, который в последнем матче голом помог своей команде одержать победу (1:0).

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