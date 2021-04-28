Хавбек Лестера Харви Барнс еще длительное время проведет в лазарете.

Харви Барнс не сможет сыграть в финальной части Евро-2020, сообщил наставник Лестера Брендан Роджерс для официального сайта клуба.

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23-летний англичанин получил осложнения после операции на колене. В лагере "лис" рассчитывают, что Харви вернется ближе к старту следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Барнс провел 25 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами. Напомним, на групповом этапе Евро-2020 англичане встретятся со сборными Чехии, Хорватии и Шотландии.

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