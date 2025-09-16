Манчестер Сити уволил бармена, который надел футболку Манчестер Юнайтед в день дерби.

Манчестер Сити жестко разрешил ситуацию с барменом, который надел футболку Манчестер Юнайтед в день городского дерби. Это произошло после жалобы болельщика “горожан”: он прикрепил фотографию работника бара на стадионе Этихад.

"Спасибо, что сообщили нам об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек теперь отстранен от занимаемой должности", – ответил Манчестер Сити.

"Горожане" обыграли Ман Юнайтед со счетом 3:0.