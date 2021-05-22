Баркли опозорился в пьяном скандале – охранники выгнали из бара хавбека Челси
19:36 - Читати українською
Полузащитник Челси Росс Баркли уверенными шагами хоронит свою карьеру.
20 мая в одном из лондонских баров Росс Баркли не рассчитал со спиртным, и охрана была вынуждена выбросить его из заведения, сообщает The Sun.
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27-летний англичанин вел себя шумно, цеплялся к другим посетителям и персоналу. Стоит отметить, что это не первый подобный скандал с участием Росса.
Нынешний сезон Баркли проводит в Астон Вилле на правах аренды, но в последнее время потерял место в стартовом составе. Права на хавбека принадлежат Челси.
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