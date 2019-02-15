Баркли и еще и трое кандидатов претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Борьба за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы будет напряженной.

УЕФА определил кандидатов, которые будут иметь шансы стать лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Лига Европы: Челси и Наполи одержали уверенные победы, Валенсия обыграла Селтик

По мнению организации, эту номинацию заслужили: полузащитник Челси Рос Баркли, нападающий Валенсии Рубен Собрино, защитник чешской Виктории Людек Перница и хавбек Наполи Хосе Кальехон.

Проголосовать за кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.

Достижения номинантов в своих матчах: