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Барелла проходит медосмотр для завершения трансфера в Интер

18:09 0 Читати українською
Барелла проходит медосмотр для завершения трансфера в Интер
Николо Барелла / фото из соцсетей

Полузащитник Кальяри Николо Барелла начнет сезон 2019/20 в новом клубе.

Итальянец уже прибыл для прохождения медицинского обследования в Интер. В пятницу утром Барелла прошел первую часть медосмотра в клинике Humanitas в Роццано и зарегистрировался в офисах Олимпийского комитета Италии в Милане, чтобы пройти вторую часть осмотра, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации издания, "нераззурри" возьмут в аренду 22-летнего игрока с возможностью выкупить контракт за 45 миллионов евро плюс бонусы.

В то же время Gazzetta dello Sport считает, что за аренду игрока будет уплачено 10 миллионов евро, а покупка обойдется миланскому клубу в 35 млн.

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Кальяри Кальяри Интер Интер Италия Николо Барелла Николо Барелла
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