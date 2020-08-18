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Барелла признался, что стало залогом успеха Интера в победе над Шахтером

09:45 - Читати українською
Барелла признался, что стало залогом успеха Интера в победе над Шахтером
Николо Барелла в матче против Шахтера / Официальный сайт УЕФА

Полузащитник Интера Николо Барелла поделился эмоциями от поединка 1/2 финала Лиги Европы против Шахтера.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"В матче против Шахтера мы показали не только решительный настрой. Мы показали, что можем хорошо играть. Наконец воспользовались шансами, которые выпали нам по ходу матча.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Конте сделал меня лучше. Раньше я играл на инстинктах, а теперь у меня такое ощущение, что я знаю как надо поступать в игровых ситуациях. Я много работал, чтобы улучшить свою дисциплину. Мы проанализировали свои ошибки в предыдущих матчах и в поединке против Шахтера сократили их до минимума", – цитирует Бареллу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Интер разгромил Шахтер со счетом 5:0 и уже 21 августа сыграет в финале турнира против Севильи.

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Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча
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Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы Антонио Антонио Конте Николо Николо Барелла
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