Барелла признался, что стало залогом успеха Интера в победе над Шахтером

"В матче против Шахтера мы показали не только решительный настрой. Мы показали, что можем хорошо играть. Наконец воспользовались шансами, которые выпали нам по ходу матча.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Конте сделал меня лучше. Раньше я играл на инстинктах, а теперь у меня такое ощущение, что я знаю как надо поступать в игровых ситуациях. Я много работал, чтобы улучшить свою дисциплину. Мы проанализировали свои ошибки в предыдущих матчах и в поединке против Шахтера сократили их до минимума", – цитирует Бареллу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Интер разгромил Шахтер со счетом 5:0 и уже 21 августа сыграет в финале турнира против Севильи.

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