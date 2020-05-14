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Барцальи покинул Ювентус – он продержался в штабе Сарри 9 месяцев

21:04 37 Читати українською
Барцальи покинул Ювентус – он продержался в штабе Сарри 9 месяцев
Андреа Барцальи / LaPresse

Бывший защитник туринского Ювентуса Андреа Барцальи решил уйти из тренерского штаба Маурицио Сарри.

Культовый центрбек ушел с должности ассистента главного тренера, сообщает La Stampa.

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Барцальи вошел в штаб Сарре в сентябре прошлого года. Экс-защитник, только в мае завершивший активные выступления, отвечал за работу с младшими коллегами по амплуа. По возвращении Ювентуса к занятиям на базе Барцальи не явился в клубе. Он провел разговор с наставником "Старой синьоры" и президентом Андреа Аньелли и сообщил о желании посвятить время семье.

Андреа Барцальи провел в составе Ювентуса 9 сезонов в статусе футболиста и завоевал всего 16 трофеев, в том числе и 8 чемпионских титулов. Также уроженец Тосканы выступал за Асколи, Кьево, Палермо, ряд других итальянских клубов и немецкий Вольфсбург.

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Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Андреа Барцальи Андреа Барцальи Ювентус Ювентус
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