Барцальи отказался стать помощником Сарри

Бывший защитник Ювентуса Андреа Барцальи не уверен, хочет ли он начинать карьеру тренера.

"Сейчас у меня все хорошо, и я совершенно не скучаю по футболу. Собираюсь ли я стать тренером? Даже не знаю. Я сомневаюсь, что смогу стать выдающимся тренером, хотя, когда играл, пытался запоминать все лучшее, что было в методиках каждого из специалистов, с которыми я работал", – поделился Барцальи в комментарии SportMediaset.

Барцальи может стать помощником Сарри в Ювентусе

Напомним, новый тренера Ювентуса Маурицио Сарри пока не сформировал тренерский штаб и надеялся, что Барцальи станет одним из его помощников.

Отметим, что Андреа прибыл в Коверчано на курсы для игроков, завершивших игровую карьеру, организованные федерацией футбола Италии. После их завершения выпускники смогут получить тренерские лицензии УЕФА категории "В".

К слову, уроженец Тосканы провел в составе "Старой синьоры" 9 сезонов в статусе футболиста и завоевал всего 16 трофеев, в том числе и 8 чемпионских титулов. Также Бардзальи выступал за Асколи, Кьево, Палермо, ряд других итальянских клубов и немецкий Вольфсбург.

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