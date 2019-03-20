Баранка: Когда Украина получила независимость, Россия прекратила нормально играть в футбол

Председатель Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка сравнил уровень сборных Украины и России.

"Могу сказать, что уровень футболистов за время, когда я начал смотреть украинский футбол, вообще не вырос. Я разговаривал с Раванелли, и он также согласен: тактика на хорошем уровне, есть талантливые игроки: Ярмоленко, Зинченко, Марлос. Но уровень не растет.

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Не забывайте, когда был Советский Союз, Украина была базой, и когда Украина получила независимость, Россия прекратила нормально играть в футбол. Но коррупция делает уровень футбола в Украине смешным. Я знаю многих игроков, которые хорошо играли, но они наделали много ошибок, потому что хотели иметь деньги от ставок", – рассказал Баранка в интервью XSPORT.