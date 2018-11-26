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Баранка: Дела договорных матчей Ильичевца и ФК Сумы связаны между собой

12:27 7 Читати українською
Баранка: Дела договорных матчей Ильичевца и ФК Сумы связаны между собой
Франческо Баранка / Фото из соцсетей

Председатель Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка раскрыл интересные подробности по расследованию договорных матчей в Украине.

"Я первый, кто сказал, что матч Ильичевец – Горняк-Спорт – договорняк. Меня много критиковали, что я забыл о нем.

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Я прошу прощения за задержку, но в этом есть смысл. Дела Ильичевца и Сум связаны между собой. Некоторые люди причастны к обоим случаям. Нам нужно было дождаться документов от полиции, а не потому, что нам нужно защитить Сумы, или еще кого-то", – сказал Баранка в программе "Профутбол".

Ранее в СМИ появилась информация, что Сумы подозреваются в более чем 20-ти матчах с фиксированным результатом.

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Первая лига19 тур

Мариуполь - Горняк-Спорт: Понедельник 14 ноября 2016

Мариуполь
Матч окончен
3 : 1
Горняк-Спорт
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Теги
Сумы Сумы Первая лига Договорные матчи Франческо Баранка Ильичевец - Горняк-Спорт
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