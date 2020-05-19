Баранка анонсировал радикальный метод борьбы с договорными матчами

Председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка намерен очистить украинский футбол от матчей с фиксированным результатом.

"Мы будем следить за каждым матчем и, в случае подозрения на нечестную игру, связываться с провайдером статистики, который обязан будет немедленно остановить передачу данных с этого матча – сделать на него ставку будет уже невозможно.

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Останавливать встречу однако смысла нет – мы заблокируем возможность ставить на нее. Этого достаточно.

Внутренняя система мониторинга матчей от УАФ будет работать в постоянном контакте с авторизованным поставщиком данных, а вся информация о нелегальных провайдерах статистики и букмекеров будет передана полиции", – цитирует Баранку Betting Insider..

Напомним, Баранка занимает должность председателя Комитета по этике и честной игры с апреля 2017 года.

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